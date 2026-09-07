Лавров назвав умову завершення війни в Україні та згадав про “нацизм” у Європі

Лавров / © скриншот з відео

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Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вкотре повторив пропагандистську риторику Кремля, виправдовуючи війну проти України. Він заявив, що бойові дії нібито мають завершитися так, щоб у Європі «не залишилося нацизму».

Про це Лавров сказав під час виступу перед студентами МДІМВ 7 вересня, пишуть росЗМІ.

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«Цю війну треба завершити так, щоб не було більше нацизму в Європі, який знову пустив сюди свої метастази», — заявив російський дипломат.

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За його словами, залишити при владі українське керівництво нібито означало б «зрадити подвиг» тих, хто переміг нацизм у 1945 році.

Таким чином Лавров повторив одну з ключових тез російської пропаганди, яка роками намагається видати повномасштабну агресію проти України за боротьбу з вигаданим «нацизмом».

Водночас саме Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року та продовжує вести війну проти українців.

Раніше Лавров також заявляв про нібито «метастази нацизму» в Німеччині. Він звинувачував Берлін у прагненні до війни з Росією. За його словами, російське керівництво нібито має зробити висновки з останніх заяв та дій німецької влади, які він представив за нібито ознаки підготовки Берліна до конфронтації з Москвою.

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