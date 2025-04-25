Лавров назвав "єдиного лідера на Землі", який погоджується із риторикою Москви

Сергій Лавров. / © Associated Press

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Міністр закордонних справ агресорки Росії Сергій Лавров назвав президента США Дональда Трампа “єдиним лідером на Землі”, який згоден із риторикою Москви щодо України та НАТО.

Про це він сказав в інтерв'ю CBS.

З його слів, Росія тримає контакти з американською стороною щодо ситуації в Україні. Нібито “є кілька ознак того, що ми рухаємося в правильному напрямку”.

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“Президент Трамп - це, можливо, єдиний лідер на Землі, який визнає необхідність розібратися з корінними причинами цієї ситуації”, - висловився Лавров.

Міністр каже, нібито президент США солідарний з Росією в тому, що “це була величезна помилка - втягувати Україну в НАТО”. Мовляв, це була помилка колишнього американського лідера Джо Байдена, а Трамп “хоче її виправити”.

Лавров заявив, що американський лідер вважає, мовляв, РФ і США “рухаються у правильному напрямку”, а Москва нібито “вже готова” укласти мирну угоду щодо України, але хоче “налаштувати” деякі її деталі.

Нагадаємо, речниця МЗС країни-агресорки Росії Марія Захарова цинічно звинуватила президента Володимира Зеленського у "зриві переговорів". Також, з її слів, європейські країни "заохочують Зеленського" продовжувати війну.

Дата публікації 14:26, 24.04.25 Кількість переглядів 23 "М'ясник у Кремлі хоче війни!!" Світ відреагував на масовану атаку по Україні!