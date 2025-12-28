Сергій Лавров / © Associated Press

Європейські військові контингенти у форматі «коаліції охочих», якщо вони з’являться в Україні, стануть законною ціллю для російських збройних сил.

Про це заявив очільник МЗС РФ Сергій Лавров в інтерв’ю пропагандистам.

Міністр зазначив, що амбіції європейських політиків зашкалюють, і, за його словами, їм не шкода не лише українців, а й власне населення.

«Росія вже неодноразово заявляла: у разі надсилання таких контингентів вони вважатимуться законною військовою ціллю», — додав він.

Нагадаємо, канцлер ФРН Мерц заявив, що за умови гарантій безпеки від США західні миротворці можуть застосовувати силу проти російської армії в разі порушення перемир’я в Україні.

Також повідомлялося, що Вільнюс готовий надати війська та військові навчальні потужності для спільних сил союзників. Литовський президент наголосив, що питання миру в Україні не може вирішуватися без України.