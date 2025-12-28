ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
217
Час на прочитання
1 хв

Лавров назвав європейських військових в Україні законною ціллю РФ

Очільник МЗС РФ дав зрозуміти, що іноземні війська на території Україні, перебуватимуть під прицілом.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Сергій Лавров

Сергій Лавров / © Associated Press

Європейські військові контингенти у форматі «коаліції охочих», якщо вони з’являться в Україні, стануть законною ціллю для російських збройних сил.

Про це заявив очільник МЗС РФ Сергій Лавров в інтерв’ю пропагандистам.

Міністр зазначив, що амбіції європейських політиків зашкалюють, і, за його словами, їм не шкода не лише українців, а й власне населення.

«Росія вже неодноразово заявляла: у разі надсилання таких контингентів вони вважатимуться законною військовою ціллю», — додав він.

Нагадаємо, канцлер ФРН Мерц заявив, що за умови гарантій безпеки від США західні миротворці можуть застосовувати силу проти російської армії в разі порушення перемир’я в Україні.

Також повідомлялося, що Вільнюс готовий надати війська та військові навчальні потужності для спільних сил союзників. Литовський президент наголосив, що питання миру в Україні не може вирішуватися без України.

Дата публікації
Кількість переглядів
217
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie