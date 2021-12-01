Лавров назвав заяву Лукашенка про ядерну зброю РФ у Білорусі "серйозним застереженням"

Лавров назвав заяву Лукашенка про ядерну зброю РФ у Білорусі "серйозним застереженням"

Лавров прокоментував заяву Олександра Лукашенка.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що слова Олександра Лукашенка щодо можливості розміщення російської ядерної зброї в Білорусі є "дуже серйозним застереженням".

Про це повідомляють росЗМІ.

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"Я б цю заяву сприймав як дуже серйозне застереження, яке продиктоване насамперед тією безрозсудною політикою, яку проводить Захід", - висловився Лавров.

Також очільник МЗС РФ заявив, що Росія продовжить просувати універсальні домовленості для зміцнення режимів нерозповсюдження ядерної зброї та заборони хімічної та біологічної зброї.

"Продовжимо просувати справді універсальні домовленості щодо всебічного забезпечення зміцнення режимів ядерного нерозповсюдження та конвенцій щодо заборони хімічної та біологічної зброї", - сказав Сергій Лавров.

Раніше Олександр Лукашенко погрозив, що запропонує главі Кремля Володимиру Путіну розмістити у Білорусі ядерну зброю, якщо аналогічні системи НАТО опиняться у Польщі.

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