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Лавров назвав Зеленського "нацистом та зрадником єврейського народу"

Лавров назвав Зеленського "нацистом та зрадником єврейського народу"

Голова МЗС Росії Сергій Лавров / Фото: Associated Press

Лавров вкотре зробив істеричну заяву про Володимира Зеленського.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров зробив істеричний випад у бік українського лідера Володимира Зеленського. Політик країни-агресорки назвав президента України "нацистом". 

Про це повідомляють російські пропагандисти. 

Міністр закордонних справ країни-агресорки вкотре накинувся на українського президента. Він в інтерв'ю російським пропагандистам назвав Володимира Зеленського "чистим нацистом" та "зрадником єврейського народу". 

Раніше помічник державного секретаря США (1989-1993 рр.) Джон Болтон поділився своїми враженнями про Лаврова. Він зазначив, що російський міністр має ті ж самі погляди, що і диктатор Путін. 

"Так от, для мене робили брифінги щодо Лаврова, і в найцікавішій частині брифінгу йшлося: ми вважаємо, що Лавров - не комуніст. Ми вважаємо, що він - царист. Таким він і був. І Путін такий. І це все, що вам потрібно знати", - згадав Болтон. 

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