Лавров образився на США через Україну: що розлютило Кремль

Сергій Лавров. / © Associated Press

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Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров обурено взявся звинувачувати Сполучені Штати Америки у підтримці України.

Про це очільник МЗС країни-агресорки заявив росЗМІ

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Він поскаржився, що Білий дім нібито ігнорує запити Москви, але водночас продовжує допомагати Києву озброєнням, фінансуванням і розвідданими. Лавров навіть порахував, що за останні кілька місяців випадків допомоги було «три або чотири».

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З його слів, коли з’являється така інформація, Кремль звертається до американського Держдепу через дипломатичні канали і просить підтвердити це. Втім, поскаржився, міністр закордонних справ РФ, «нам ще жодного разу не відповіли».

Кинув звинувачення він і на адресу Великої Британії, яка нібито «відіграє найбільш негативну роль» у війні Україні.

Істеричні заявив МЗС Росії

Раніше Лавров зухвало заявив, що агресорка Росія не буде домовлятися із Заходом про переговори. Мовляв, вони роками очікували, що Москва сама прийде до них домовлятися. Крім того, очільник МЗС зухвало звинуватив країни у війні проти РФ «руками і тілами» України.

Тим часом речниця відомства Марія Захарова заявила про готовність РФ бити по об’єктах Британії, через нібито «безпосередню залученість» Лондона до війни в Україні і передавання Storm Shadow. Вона нахабно пригрозила ударами по «будь-яких» британських військових об’єктах і техніці.

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