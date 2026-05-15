Лавров оцінив "дух" стосунків Путіна і Трампа
Очільник МЗС РФ каже, що президенти розуміють один одного та поважають.
Стосунки президентів Росії та США Володимира Путіна та Дональда Трампа дружні та важливі.
Про це заявив міністр іноземних справ РФ Сергій Лавров.
«Дух у відносинах між президентами Росії і США завжди дружній, товариський і взаємоповажний», — вважає Лавров.
Водночас він похизувався, що представники США приїздять до РФ на переговори.
Раніше прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт заявила, що Дональд Трамп підтримує відкриті, чесні та надійні стосунки з Володимиром Путіним, а також з лідером КНР Сі Цзіньпіном.
Нагадаємо, востаннє зустріч Трампа і Путіна на Алясці відбулась 15 серпня 2025 року — тоді російського диктатора зустрічали з повноцінними елементами державного протоколу, включно з червоною доріжкою. Разом з тим жодних угод за підсумками зустрічі не було досягнуто, Путін покинув Аляску після завершення перемовин без анонсованих розширених переговорів і обіду.
Переговори США і РФ відбулися у форматі «три на три» і тривали майже три години.
Напередодні у Білому домі повісили світлину Трампа з Путіним, зроблену на Алясці.