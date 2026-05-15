Лавров оцінив "дух" стосунків Путіна і Трампа

Сергій Лавров / © Associated Press

Стосунки президентів Росії та США Володимира Путіна та Дональда Трампа дружні та важливі.

Про це заявив міністр іноземних справ РФ Сергій Лавров.

«Дух у відносинах між президентами Росії і США завжди дружній, товариський і взаємоповажний», — вважає Лавров.

Водночас він похизувався, що представники США приїздять до РФ на переговори.

Раніше прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт заявила, що Дональд Трамп підтримує відкриті, чесні та надійні стосунки з Володимиром Путіним, а також з лідером КНР Сі Цзіньпіном.

Нагадаємо, востаннє зустріч Трампа і Путіна на Алясці відбулась 15 серпня 2025 року — тоді російського диктатора зустрічали з повноцінними елементами державного протоколу, включно з червоною доріжкою. Разом з тим жодних угод за підсумками зустрічі не було досягнуто, Путін покинув Аляску після завершення перемовин без анонсованих розширених переговорів і обіду.

Переговори США і РФ відбулися у форматі «три на три» і тривали майже три години.

Напередодні у Білому домі повісили світлину Трампа з Путіним, зроблену на Алясці.

