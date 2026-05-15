ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
306
Час на прочитання
1 хв

Лавров оцінив "дух" стосунків Путіна і Трампа

Очільник МЗС РФ каже, що президенти розуміють один одного та поважають.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Коментарі
Сергій Лавров

Сергій Лавров / © Associated Press

Стосунки президентів Росії та США Володимира Путіна та Дональда Трампа дружні та важливі.

Про це заявив міністр іноземних справ РФ Сергій Лавров.

«Дух у відносинах між президентами Росії і США завжди дружній, товариський і взаємоповажний», — вважає Лавров.

Водночас він похизувався, що представники США приїздять до РФ на переговори.

Раніше прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт заявила, що Дональд Трамп підтримує відкриті, чесні та надійні стосунки з Володимиром Путіним, а також з лідером КНР Сі Цзіньпіном.

Нагадаємо, востаннє зустріч Трампа і Путіна на Алясці відбулась 15 серпня 2025 року — тоді російського диктатора зустрічали з повноцінними елементами державного протоколу, включно з червоною доріжкою. Разом з тим жодних угод за підсумками зустрічі не було досягнуто, Путін покинув Аляску після завершення перемовин без анонсованих розширених переговорів і обіду.

Переговори США і РФ відбулися у форматі «три на три» і тривали майже три години.

Напередодні у Білому домі повісили світлину Трампа з Путіним, зроблену на Алясці.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
306
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie