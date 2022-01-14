Лавров озвучив нову "червону лінію" для НАТО, вона стосується війни на Донбасі

За словами очільника російського МЗС, йдеться про участь західних інструкторів у конфлікті на сході України.
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров зробив нову заяву про "червоні лінії" для НАТО.
Про це повідомляє пропагандистське видання "РИА Новости".
"Участь західних інструкторів у конфлікті на Донбасі буде переходом усіх "червоних ліній" та означатиме пряме зіткнення російських людей та військових НАТО", - заявив Лавров.
Напередодні очільник МЗС РФ наголосив, що Москва не має наміру обговорювати з НАТО або США питання переміщення військ по території Росії, а вимоги "повернути їх до казарм" розглядатися не будуть.
Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що Альянс може посилити присутність на території союзників на сході у разі нападу РФ на Україну. Крім того, він наголосив, що НАТО фіксує подальшу присутність російських військ на кордоні з Україною. У зв'язку з чим Росію закликали "негайно здійснити деескалацію ситуації навколо України".
Читайте також:
- "Тяжкий сюжет": у МЗС РФ розповіли про консультації Путіна з військовими щодо України
- У МЗС РФ не виключають появи російських військових баз на Кубі та в Венесуелі
- У РФ поскаржилися на "непробивну позицію" США щодо їхнього ультиматуму і пригрозили "іншими прийомами"
Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.