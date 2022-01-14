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Лавров озвучив нову "червону лінію" для НАТО, вона стосується війни на Донбасі

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Лавров озвучив нову "червону лінію" для НАТО, вона стосується війни на Донбасі

Associated Press

За словами очільника російського МЗС, йдеться про участь західних інструкторів у конфлікті на сході України.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров зробив нову заяву про "червоні лінії" для НАТО.

Про це повідомляє пропагандистське видання "РИА Новости".

"Участь західних інструкторів у конфлікті на Донбасі буде переходом усіх "червоних ліній" та означатиме пряме зіткнення російських людей та військових НАТО", - заявив Лавров.

Напередодні очільник МЗС РФ наголосив, що Москва не має наміру обговорювати з НАТО або США питання переміщення військ по території Росії, а вимоги "повернути їх до казарм" розглядатися не будуть.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що Альянс може посилити присутність на території союзників на сході у разі нападу РФ на Україну. Крім того, він наголосив, що НАТО фіксує подальшу присутність російських військ на кордоні з Україною. У зв'язку з чим Росію закликали "негайно здійснити деескалацію ситуації навколо України".

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