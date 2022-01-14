Лавров озвучив нову "червону лінію" для НАТО, вона стосується війни на Донбасі

Лавров озвучив нову "червону лінію" для НАТО, вона стосується війни на Донбасі

За словами очільника російського МЗС, йдеться про участь західних інструкторів у конфлікті на сході України.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров зробив нову заяву про "червоні лінії" для НАТО.

Про це повідомляє пропагандистське видання "РИА Новости".

"Участь західних інструкторів у конфлікті на Донбасі буде переходом усіх "червоних ліній" та означатиме пряме зіткнення російських людей та військових НАТО", - заявив Лавров.

Напередодні очільник МЗС РФ наголосив, що Москва не має наміру обговорювати з НАТО або США питання переміщення військ по території Росії, а вимоги "повернути їх до казарм" розглядатися не будуть.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що Альянс може посилити присутність на території союзників на сході у разі нападу РФ на Україну. Крім того, він наголосив, що НАТО фіксує подальшу присутність російських військ на кордоні з Україною. У зв'язку з чим Росію закликали "негайно здійснити деескалацію ситуації навколо України".

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