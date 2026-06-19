Лавров і Путін. / © Associated Press

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Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров зухвало продовжує твердити про дипломатичне досягнення цілей «сво», яких нібито прагне Кремль.

Про це йдеться у його колонці для Politico Europe, яку видання вирішило не публікувати, але оприлюднили росЗМІ.

Лавров вкотре брехливо заговорив про «мир через дипломатію» і висловився про нібито загрози для агресорки Росії «на західних рубежах».

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З його слів, Кремль «воліє, щоб цілі „сво“ були досягнуті за допомогою дипломатії». Втім, при цьому ще й висловив давні вимоги Москви, повторивши тези про «надійне право співвітчизників на рідну російську мову і православну віру».

Нагадаємо, представник Кремля з економічної співпраці Кирило Дмитрієв заявив, мовляв, «реалістичне рішення» щодо війни лежить на столі. З його слів, позиція Російської Федерації у так званому «врегулюванні» — «чітка та послідовна». Зокрема, цинічно заявив він, Україна має піти з Донбасу.

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