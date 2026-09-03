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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Лавров перейшов межу: міністр висунув нові претензії до України

Лавров намагається виправдати продовження війни і представити будь-який компроміс як нібито «відродження нацизму».

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Сергій Лавров.

Сергій Лавров. / © Associated Press

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вкотре використав кремлівську риторику, зухвало звинувативши Київ у нібито «нацистській ідеології».

Про це заявив під час виступу на лекторії у межах Східного економічного форуму.

Російський міністр вкотре безпідставно звинуватив Україну і країни Захід у тому, що вони нібито не мають намірів припиняти війну.

Він висловився, мовляв, пропозиції з боку Києва і його союзників є прагненням «заморозити конфлікт». З його слів, усе це буцімто робиться для того, аби «зберегти загрозу на кордонах» самої країни-агресора.

Лавров також завив, що Москва начебто «дала б добро на відродження нацизму», якби погодилася на заморожування війни та збереження чинної влади в Україні. Ба більше, нахабно додав він, для Кремля це означало б згоду на існування «квазідержави», яка начебто залежить від Заходу та «зберігає відкрито нацистську ідеологію».

Міністр закордонних справ ще й нахабно висловився, мовляв, всі принципи, на яких РФ свого часу визнавала незалежність України, нібито «викинуті на смітник».

Нагадаємо, диктатор РФ Володимир Путін відкрито відкинув замороження розпочатої в Україні війни і вкотре поставив ультиматум щодо миру. З його слів, Кремль не хоче припиняти війну вздовж нинішньої лінії фронту та погодиться лише на переговори, наповнені «конкретним змістом».

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