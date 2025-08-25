Лавров пояснив, чому прибув на саміт на Алясці у світшоті з написом "СССР"

Сергій Лавров. / © Associated Press

Реклама

Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров пояснив, навіщо прибув 15 серпня на Аляску у світшоті з написом "СССР". Мовляв, це не свідчить про бажання сучасної Росії відновити СРСР.

Про це він розповів в інтерв'ю NBC News.

Очільник МЗС країни-агресорки висловився про те, що народився у Радянському Союзі, та навіть з теплом згадав радянське минуле. Втім, цинічно сказав Лавров, Москва “визнала” незалежність колишніх республік СРСР

Реклама

“Путін неодноразово заявляв, що ті, хто не шкодує про те, що сталося із СРСР, не мають серця, а ті, хто хоче відновити СРСР, не мають мозку. Це абсолютно справедлива заява. Ми визнали всі колишні радянські республіки як незалежні держави й розвиваємо з ними відносини саме як із незалежними країнами. Але коли такі держави, як Україна, починають фактично й на законодавчому рівні винищувати все російське – це ненормально", – заявив представник країни-агресора.

Він нахабно додав, що "згадувати з любов'ю" минуле – це не те саме, що "намагатися у воєнний спосіб захопити всі території".

“Пам'ятати й цінувати те, що було в житті, – це не те саме, що намагатися силою відновити кожну територію. Це неправда", – цинічно заявив Лавров.

Нагадаємо, для участі у саміті на Алясці міністр закордонних справ Сергій Лавров прилетів у провокативному светрі. На ньому величезними літерами було написано «СССР».

Реклама

Тим часом журналісти розшифрували послання російського міністра. Його светр з написом «СССР» - тобто Радянського Союзу, частиною якого колись була Україна, нібито показував впевненість Москви щодо саміту і те, що РФ начебто є великою державою, з якою неможливо не рахуватися на міжнародній арені.