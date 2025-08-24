Лавров пояснив "нюанси" зустрічі Путіна і Зеленського

Очільник МЗС РФ Сергій Лавров / © Getty Images

Очільник МЗС РФ Сергій Лавров стверджує, що можлива зустріч російського президента Володимира Путіна із українським лідером Володимиром Зеленським не обговорювалася під час саміту на Алясці. За його словами, ця тема виникла пізніше «експромтом».

Про це головний дипломат держави-агресорки заявив в інтерв’ю телеканалу NBC News.

Лавров дав зрозуміти, що українсько-російські переговори на рівні лідерів обговорювалися після зустрічі у Вашингтоні президента США Дональда Трампа, українського президента Володимира Зеленського та європейських лідерів.

Як відомо, тоді Трамп зателефонував Путіну і провів з ним розмову.

«Путін чітко заявив, що ми готові продовжувати прямі переговори з Україною, які розпочалися у Стамбулі. Вже було три раунди. Він сказав, що зустріч на найвищому рівні має бути дуже добре підготовлена. Тобто процес підготовки має бути узгоджений. І тому ми запропонували підвищити рівень делегацій, які зустрічатимуться у Стамбулі», — розповів про зміст розмови Путіна з Трампом очільник російського зовнішньополітичного відомства.

За словами Лаврова, Володимира Зеленського у Кремлі вважають «нелегітимним», але визнають його де-факто «главою режиму» і готові з ним зустрітися у цій якості.

При цьому він наголосив, що порядок денний таких переговорів має бути «дійсно президентським».

Однак голова МЗС РФ зазначив, що, коли справа дійде до підписання документів, питання того, хто ставитиме підпис від України, матиме велике значення.

Очільник російського МЗС раніше заявив, що зустріч між президентом України Володимиром Зеленським та очільником Кремля Володимиром Путіним наразі не планується, попри заяви Білого дому про підготовку переговорів.