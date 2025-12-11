Лавров пояснив, у якому разі Росія "визнає" Україну

Сергій Лавров / © Associated Press

Росія визнає лише «нейтральну» Україну зразка 1990 року.

Про це заявив очільник МЗС РФ Сергій Лавров.

«Ми визнавали іншу Україну. Україна має знову стати позаблоковою, нейтральною та без’ядерною державою», — сказав він.

Лавров також нагадав, що ці принципи були закладені у Декларації незалежності України.

Водночас Лавров похвалив президента США Дональда Трампа за прагнення закінчити війну в Україні.

«Трамп щиро прагне вирішити український конфлікт політико-дипломатичними методами. Росія вітає це, але одного прагнення мало. Ми наполягаємо на тому, щоб було досягнуто пакету домовленостей про міцний, стійкий, довгостроковий світ з гарантіями безпеки для всіх залучених», — додав він.

Раніше Лавров видав чергову порцію абсурдних заяв. Зокрема, він дорікнув українському лідерові Володимиру Зеленському за «суперечливі заяви». Він також звинуватив Європу у тому, що вона буцімто бажає Росії «шкоди і біди».