ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
267
Час на прочитання
1 хв

Лавров пояснив, у якому разі Росія "визнає" Україну

Лавров зробив чергову заяву, в якій спробував визначити умови, за яких Кремль готовий «визнати» незалежність України.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Сергій Лавров

Сергій Лавров / © Associated Press

Росія визнає лише «нейтральну» Україну зразка 1990 року.

Про це заявив очільник МЗС РФ Сергій Лавров.

«Ми визнавали іншу Україну. Україна має знову стати позаблоковою, нейтральною та без’ядерною державою», — сказав він.

Лавров також нагадав, що ці принципи були закладені у Декларації незалежності України.

Водночас Лавров похвалив президента США Дональда Трампа за прагнення закінчити війну в Україні.

«Трамп щиро прагне вирішити український конфлікт політико-дипломатичними методами. Росія вітає це, але одного прагнення мало. Ми наполягаємо на тому, щоб було досягнуто пакету домовленостей про міцний, стійкий, довгостроковий світ з гарантіями безпеки для всіх залучених», — додав він.

Раніше Лавров видав чергову порцію абсурдних заяв. Зокрема, він дорікнув українському лідерові Володимиру Зеленському за «суперечливі заяви». Він також звинуватив Європу у тому, що вона буцімто бажає Росії «шкоди і біди».

Дата публікації
Кількість переглядів
267
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie