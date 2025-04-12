Лавров похвалив Трампа за розуміння причини "конфлікту" в Україні

Президент США Дональд Трамп і президент РФ Володимир Путін / © ТСН.ua

Реклама

У суботу, 12 квітня, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров похвалив президента США Дональда Трампа, заявивши, що він розуміє «конфлікт» в Україні краще, ніж будь-який інший західний лідер

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву очільника російської дипломатії на Анталійському дипломатичному форумі, який проходить на півдні Туреччини.

Лавров повторив кремлівську «мантру» про необхідність усунення першопричини конфлікту, щоб «вирішити проблему і встановити довготривалий мир».

Реклама

«Президент Трамп був першим і поки що, я думаю, чи не єдиним серед західних лідерів, який неодноразово, з переконанням, заявляв, що втягування України в НАТО було великою помилкою. І це одна з фундаментальних причин, про яку я так багато разів говорив», — заявив очільник російського зовнішньополітичного відомства.

Раніше президент держави-агресорки Володимир Путін неодноразово заявляв, що бажання України приєднатися до НАТО є загрозою для Росії.

Заяви Лаврова прозвучали після п’ятничних переговорів у Санкт-Петербурзі між Путіним і спеціальним представником Трампа Стівом Віткоффом про мирну угоду в Україні.

Нагадаємо, на цьому ж дипломатичному форумі очільник МЗС РФ Сергій Лавров, знехтувавши правилами дипломатії, грубо прокоментував заяву українського президента Володимира Зеленського про іноземні війська в Україні.