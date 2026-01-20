Лавров порівняв Крим із Гренландією: нова цинічна заява

Очільник МЗС Росії Сергій Лавров / © Associated Press

Очільник МЗС Росії Сергій Лавров порівняв окупований Крим із Гренландією, заявивши про їхню однакову важливість для нацбезпеки. Кремль намагається використати дискусію навколо Гренландії для відбілювання анексії українського півострова.

Про це міністр висловився на пресконференції 20 січня.

«Щодо конкретно Гренландії, знаєте, я тут спеціально виписав деякі цитати. Ось, наприклад, президент Хорватії пан Міланович закликав президента Трампа не ставити свої інтереси вище за права народу Гренландії. Цитата: „Наголошую, рішення про майбутнє Гренландії може ухвалювати виключно гренландський народ“. Поставте на місце гренландського народу народ Криму, і вам багато стане, мабуть, зрозумілим», — сказав Лавров.

Він вкотре повторив пропагандистські фейки про те, що у Криму люди пішли на «референдум» після вигаданого Росією «антиконституційного держперевороту». Голова МЗС знову збрехав, що це все сталося після того, коли українська влада начебто оголосила війну проти російської мови і «послали бойовиків штурмувати Верховну Раду Криму».

«А в Гренландії ніхто ніяких переворотів не влаштовував. Просто, як сказав президент Трамп, ця територія є важливою для безпеки Сполучених Штатів. Крим не менш важливий для безпеки Росії, ніж Гренландія для Сполучених Штатів«, — наголосив Лавров.

«Ну ​​і, звичайно, коли виправдовують те, що відбувається навколо Гренландії, тим, що інакше її захоплять Росія чи Китай, немає таких підтверджень, і на Заході вже економісти, політологи їх спростовують», — стверджує російський міністр.

Трамп, Гренландія і російська загроза

Нагадаємо, напередодні президент США Дональд Трамп критично висловився про Данію за неспроможність стримати російську загрозу в Гренландії. Очільник Білого дому зауважив, що Копенгаген ігнорував заклики НАТО протягом 20 років, тому тепер США візьмуться за це питання самостійно.

Трамп обговорив із генсеком НАТО Марком Рютте безпеку Арктики та Гренландії, підкресливши її критичну важливість для світу. Президент США анонсував зустріч щодо цього питання в Давосі та заявив, що завдяки стрімкому посиленню американської армії лише США здатні гарантувати глобальний мир через політику сили.