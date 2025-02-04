Лавров порівняв концепцію Трампа із гітлерівським гаслом

Очільник МЗС Росії Сергій Лавров зухвало порівняв концепцію американського президента Дональда Трампа "Америка перш за все" з гаслом німецького фюрера Адольфа Гітлера "Німеччина понад усе".

Про це йдеться у статті Лаврова у журналі "Росія у глобальній політиці".

З його слів, нібито такі дії Вашингтона є тривожними. Лавров каже, мовляв, ставка на "встановлення миру за допомогою сили" може остаточно поховати дипломатію.

"Не кажучи вже про те, що у таких висловлюваннях та ідеологічних побудовах не проглядається і тіні поваги до міжнародно-правових зобов'язань Вашингтона за Статутом ООН", - висловився міністр.

Що більше, Лавров цинічно заявив про необхідність дотримання статуту ООН. Лавров нахабно висловився про те, що "з поверненням республіканців на чолі з Трампом до влади в США осмислення американською адміністрацією міжнародних процесів "набуло нового виміру".

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп вкотре назвав умову, за якої ніколи б не розпочалася війна в Україні. З його слів, якби він залишався у президентському кріслі, то Росія не розпочала б свою агресію.

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