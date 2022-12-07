Лавров поскаржився на туалет на саміті ОБСЄ: "Просто не по-людськи"

Очільник МЗС Росії Сергій Лавров поскаржився на туалет, до якого йому довелося ходити під час саміту Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ у Швеції.

Свою заяву Лавров зробив на форумі "Примаковские чтения" в Москві 7 грудня.

Ці скарги російський міністр висловив під час заяви про своє невдоволення "цим різноманіттям гендерів" у Європі. Він також поділився "інцидентом", що трапився з ним під час саміту Ради голів МЗС ОБСЄ 2021 року.

"Вибачте мені за подробиці, там (у Швеції – ред.) я в перерві засідання запитав, де туалет. Мені показали двері з літерами WC. Я запитав: "А це для дам чи для джентльменів?". Мені сказали: "У нас усе спільне". Я не повірив, але це дійсно було так. Ви не уявляєте, наскільки це не по-людськи, просто не по-людськи", – розповів голова МЗС Росії.

Водночас Лавров чомусь не зізнався, чи наважився він скористатися гендерно-нейтральним туалетом.

Зауважимо, вочевидь, вбиральня – дуже важливе місце для російського політичного керівництва. Нагадаємо, що раніше журналісти повідомили, що президента країни Володимира Путіна за кордоном супроводжує працівник охорони, який у вбиральнях збирає його сечу та фекалії до валізи і вивозить до Росії. Усе задля того, аби ніхто не міг зібрати зразки з випорожнень Путіна та дізнатися про стан його здоров’я.

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