Лавров поїхав до Китаю на тлі інформації про підтримку Пекіном російського ОПК: аналіз ISW

За даними Bloomberg, Китай надає РФ геопросторову розвідку, яку окупанти можуть використовувати для підтримки військових операцій в Україні.

Голова МЗС Росії Сергій Лавров під час візиту до Китаю 8 і 9 квітня зустрінеться з офіційними особами країни на тлі попереджень Заходу про те, що Пекін дедалі більше допомагає оборонно-промисловій базі РФ і навіть надає їй геопросторову розвідку.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

У російському МЗС заявили, що Лавров зустрінеться зі своїм китайським колегою Ван Ї для обговорення двосторонньої співпраці та "гарячих тем", зокрема війни в Україні.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив 6 квітня, що Китай "підтримує російську військову економіку" і підтримує оборонно-промислову базу РФ.

Того ж дня видання Bloomberg повідомило з посиланням на невідомі джерела, що підтримка Росії Китаєм останнім часом "поглибилася". У Bloomberg також вказали, що держсекретар США Ентоні Блінкен поінформував невідомих союзників із Європи про китайську підтримку РФ та попросив їх безпосередньо поговорити з КНР щодо цього питання.

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Як розповіли джерела видання, Пекін і Москва розширили співпрацю в космосі. Китай передав Росії мікроелектроніку, оптику, верстати для танків і паливо для ракет. Речниця Ради національної безпеки Білого дому Едрієн Вотсон заявила, що Китай також постачав Росії нітроцелюлозу – проміжний товар, який використовується у виробництві зброї та вибухівки, а також турбореактивні двигуни.

За даними Bloomberg, Китай також надає Росії геопросторову розвідку, включно зі супутниковими знімками, які російські військові, ймовірно, використовують для підтримки військових операцій в Україні.

Нагадаємо, як повідомили раніше в Atlantic, українські джерела у війську вважають, що Росія може за допомогою невказаних третіх сторін купувати супутникові знімки в американських компаній, аби націлювати свої удари на велику відстань.

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