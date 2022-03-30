Лавров прибув до Китаю для переговорів щодо Афганістану

Лавров прибув до Китаю для переговорів щодо Афганістану

Міністр закордонних справ Росії прибув до Китаю для переговорів щодо Афганістану.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров прибув до Китаю зі своїм першим візитом до країни з початку вторгнення Москви в Україну.

Лавров візьме участь у двох зустрічах щодо Афганістану разом із представниками Пакистану, Ірану, Таджикистану, Туркменістану та Узбекистану.

Про це повідомляє Аljazeera.

Міністр закордонних справ Росії також візьме участь у окремій зустрічі зі спеціальними посланцями Китаю та США щодо Афганістану.

На думку експертів, Китай намагатиметься позиціонувати себе як лідера з гуманітарної допомоги та проектів економічного розвитку в Афганістані та відкрито закликатиме США розморозити активи та рахунки уряду Афганістану.

Напад Росії на Україну ймовірно також буде обговорюватися на зустрічі.

На відміну від багатьох західних країн, Китай відмовився засудити вторгнення Росії в Україну.

Нагадаємо, радикальний ісламістський рух “Талібан”, який захопив владу в Афганістані, оголосив повний склад нового уряду.

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