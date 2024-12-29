Лавров пригрозив Данії через допомогу Україні: Копенгаген відреагував

Данія відреагували на заяви очільника МЗС РФ Сергія Лаврова про можливі "військово-технічні рішення" після передавання Копенгагеном Україні другої партії винищувачів F-16.

Про це заявив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен, повідомляє TV2.

"Важливо донести до данського населення, що з боку Росії немає прямої військової загрози для Данії. Ми є членом НАТО – великої безпекової парасольки, яка ґрунтується на здатності допомогти нам у разі виникнення конфлікту", – сказав він.

Міністр наголосив: не знає, що охоплює "військово-технічний характер", але припустив, що це саботаж в Данії щодо постачання зброї до України і навчання українських пілотів.

"Це заяви, які ми бачили раніше з російського боку і від Лаврова. Це має на меті залякати країни, які підтримують боротьбу України за свободу. Тому я розглядаю це як частину дуже добре організованої пропагандистської кампанії проти західних країн", - наголосив Троельс Лунд Поульсен

З його слів, "чіткий сигнал з боку Росії" підкреслює важливість того, щоб Данія і Європа стояли разом на підтримку України.

В МЗС Данії теж відреагували на заяви Лаврова. У відомстві зауважили на тому, що російський міністр "не вперше брязкає зброєю".

"Я сприймаю це дуже спокійно. Це абсолютно законно – підтримувати здатність України захищати себе, і ми будемо продовжувати нашу підтримку. Росія тут є агресором", – заявив глава МЗС Данії Ларс Льокке Расмуссен.

Нагадаємо, раніше очільник російського МЗС заявив про те, що Франція нібито зверталася до РФ "закритими каналами" для налагодження діалогу щодо війни "без участі України".

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