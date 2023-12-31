Лавров пригрозив США "політичними рішеннями" через плани країни в Індо-Тихоокеанському регіоні

Сергій Лавров знову виступив з погрозами через дії США.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що "екстраординарні дії" США – а саме намір Вашингтона 2024 року розмістити наземні ракети середньої дальності в Індо-Тихоокеанському регіоні – буквально змушують Москву "ухвалити політичні рішення".

Слова очільника МЗС РФ поширили пропагандистські ЗМІ.

За словами Лаврова, через такі дії Штатів "назріває момент", коли Кремлю "доведеться ухвалювати політичні рішення" щодо долі одностороннього мораторію на розміщення ракет середньої та малої дальності.

"Якщо екстраординарних кроків із боку США щодо нарощування на нас силового тиску не буде, то Росія не стане першою розгортати ракетні озброєння, раніше заборонені за цим договором", – заявив він.

Сергій Лавров бурхливо відреагував на підготовку США до розгортання наземних ракетних систем, раніше заборонених за Договором про ракети середньої та меншої дальності. Згідно з планом Nikkei, про який повідомлялося на початку грудня, американці розглядали ймовірність розміщення наземних версій ракети Standard-6 (SM-6) і крилатої ракети Tomahawk, дальність польоту яких становить від 500 до 2700 км.

Точний термінів Вашингтон не називав, але вказувалося, що підрозділи будуть постійно дислоковані на американських територіях у регіоні, насамперед на Ґуамі (найбільший з Маріанських островів у західній частині Тихого океану - ред.).

Нагадаємо, Росія хоче позбавити Україну одного з найважливіших союзників.

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