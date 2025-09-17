Трампу не вдасться звабити Путіна і зупинити війну: Лавров зробив гучну заяву

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров / © Associated Press

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров прокоментував висловлювання президента України Володимира Зеленського щодо того, що буде вважати перемогою для України, та його позицію щодо повернення територій.

Про це пишуть росЗМІ.

Він нагадав, що раніше Зеленський визнавав складність повернення до колишніх кордонів і зазначав, що навіть збереження державності вже буде перемогою.

«Було заявлення пана Зеленського деякий час тому, коли він розмірковував про те, що буде перемогою для України. І він сказав: якщо ми збережемо свою державність, навіть не в тих кордонах, які були у 1991 році, це вже буде перемогою, бо Росія хоче нас повністю знищити. Суть цього визнання була в тому, що він розуміє неможливість повернення до старого життя, ніби нічого не сталося», — зазначив Лавров.

Водночас він звернув увагу на останні заяви Зеленського про неможливість поступок Росії щодо українських територій:

«Але тут же, нещодавно, виступаючи на якійсь міжнародній конференції, він заявив, що віддати Путіну будь-яку частину землі України не буде. І комусь може здаватися, що обмін територіями або спроба спокусити Путіна відновленням торгівлі з Америкою може зупинити війну. Це не так», — розповів Лавров.

Міністр підкреслив, що, на його думку, ключовими зараз є ізоляція Росії та конфіскація її активів, а також подальше озброєння України:

«Головне зараз — ізоляція Росії, російські активи треба конфіскувати, віддати Україні і треба продовжувати нас озброювати. У нас нестача військ, нестача західної підтримки. Тобто, по суті, він хоче не дозволити здоровим силам на Заході слідувати здоровому курсу», — сказав він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не торгуватиме своїми територіями в обмін на мир, як того вимагає російська сторона.