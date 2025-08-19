Лавров озвучив, без чого неможливі домовленості щодо завершення війни

Сергій Ловрів / © Associated Press

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров прокоментував результати останніх переговорів та окреслив бачення Кремля стосовно врегулювання війни проти України й діалогу зі США.

Його цитують російські ЗМІ.

За його словами, під час нещодавньої розмови Володимира Путіна з Дональдом Трампом обидва президенти підтвердили: у врегулюванні української кризи необхідно враховувати "інтереси держав у цьому регіоні". Лавров підкреслив, що, на думку Москви, без урахування позиції Росії досягти стабільного миру неможливо.

Очільник МЗС РФ заявив, що відмова Києва від нейтралітету та від курсу невступу до НАТО "знімає ті положення, які свого часу стали основою визнання незалежності України". Таким чином Кремль фактично вкотре поставив під сумнів український суверенітет, прив’язуючи його до виконання власних політичних умов.

Лавров також повідомив, що на саміті Росія–США на Алясці питання санкцій проти Москви не порушувалося. Водночас, за його словами, зустріч Путіна й Трампа продемонструвала прагнення американської сторони "досягти довгострокового результату" у врегулюванні відносин.

Окремо міністр наголосив: "Без поваги інтересів безпеки Росії та повною мірою прав росіян в Україні про жодні довгострокові домовленості йтися не може".

Водночас Лавров заявив, що Росія не відмовляється від жодних форматів роботи з так званого "українського врегулювання". За його словами, Кремль готовий брати участь як у двосторонніх переговорах, так і у тристоронніх зустрічах за участі США або європейських партнерів.

Раніше очільник російського МЗС цинічно заявив, мовляв, Кремль ніколи не мав на меті отримати Крим або Донбас. Нібито "головним завданням був захист російських людей" та "забезпечення прав російськомовного населення".