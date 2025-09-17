- Дата публікації
-
- Політика
Лавров прокоментував вбивства Росією мирних українців: цинічна заява
Лавров відкинув обвинувачення України у ударах по цивільних об’єктах.
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров категорично відкинув заяви української сторони про нібито удари російської армії по цивільних об’єктах.
Про це повідомляють росЗМІ.
«Російська армія ніколи не діє проти цивільних об’єктів і мирного населення і не завдає по них ударів», — сказав він.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у ніч проти 16 вересня Запоріжжя знову опинилося під ударом російських військ. Вибухи спричинили пожежу та руйнування у місті, поранення дістали щонайменше пʼятеро людей.