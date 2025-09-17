Лавров прокоментував вбивства Росією мирних українців: цинічна заява

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров / © Getty Images

Реклама

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров категорично відкинув заяви української сторони про нібито удари російської армії по цивільних об’єктах.

Про це повідомляють росЗМІ.

«Російська армія ніколи не діє проти цивільних об’єктів і мирного населення і не завдає по них ударів», — сказав він.

Реклама

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у ніч проти 16 вересня Запоріжжя знову опинилося під ударом російських військ. Вибухи спричинили пожежу та руйнування у місті, поранення дістали щонайменше пʼятеро людей.