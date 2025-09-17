ТСН у соціальних мережах

Політика
373
1 хв

Лавров прокоментував вбивства Росією мирних українців: цинічна заява

Лавров відкинув обвинувачення України у ударах по цивільних об’єктах.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров / © Getty Images

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров категорично відкинув заяви української сторони про нібито удари російської армії по цивільних об’єктах.

Про це повідомляють росЗМІ.

«Російська армія ніколи не діє проти цивільних об’єктів і мирного населення і не завдає по них ударів», — сказав він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у ніч проти 16 вересня Запоріжжя знову опинилося під ударом російських військ. Вибухи спричинили пожежу та руйнування у місті, поранення дістали щонайменше пʼятеро людей.

