ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
6082
Час на прочитання
1 хв

Лавров прилетів на Аляску у светрі з провокативним написом (відео)

Щодо саміту на Алясці, то Сергій Лавров заявив, що у Росії є «аргументи та чітка позиція».

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров / © Getty Images

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров прилетів на Аляску 15 серпня для участі в саміті зі США, одягнений у светр з великим написом «СССР».

Про це свідчить відео, яке поширюють телеграм-канали.

На кадрах видно, як Лавров у світлому светрі з темними літерами СССР виходить з автомобіля і його зустрічають російські журналісти. Один із них поцікавився в очільника МЗС, чи він вперше відвідує Аляску.

«Бував я вже тут», — коротко відповів Лавров і зайшов до будівлі.

Раніше коментарях пропагандистським ЗМІ перед зустріччю російської та американської делегацій на Алясці міністр заявив, що у Москви начебто є «аргументи та чітка позиція». У Кремлі сподіваються продовжити «корисну розмову», розпочату під час візитів спецпосланця президента США Стіва Віткоффа до Росії.

Нагадаємо, зустріч президента США Дональда Трампа та президента Росії Володимира Путіна на Алясці 15 серпня відбудеться в місті Анкоридж. Саміт розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Під час зустрічі Трамп сподівається домовитися з Путіним про припинення бойових дій в Україні, що стане кроком до подальших переговорів про мирну угоду.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie