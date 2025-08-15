- Дата публікації
Лавров прилетів на Аляску у светрі з провокативним написом (відео)
Щодо саміту на Алясці, то Сергій Лавров заявив, що у Росії є «аргументи та чітка позиція».
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров прилетів на Аляску 15 серпня для участі в саміті зі США, одягнений у светр з великим написом «СССР».
Про це свідчить відео, яке поширюють телеграм-канали.
На кадрах видно, як Лавров у світлому светрі з темними літерами СССР виходить з автомобіля і його зустрічають російські журналісти. Один із них поцікавився в очільника МЗС, чи він вперше відвідує Аляску.
«Бував я вже тут», — коротко відповів Лавров і зайшов до будівлі.
Раніше коментарях пропагандистським ЗМІ перед зустріччю російської та американської делегацій на Алясці міністр заявив, що у Москви начебто є «аргументи та чітка позиція». У Кремлі сподіваються продовжити «корисну розмову», розпочату під час візитів спецпосланця президента США Стіва Віткоффа до Росії.
Нагадаємо, зустріч президента США Дональда Трампа та президента Росії Володимира Путіна на Алясці 15 серпня відбудеться в місті Анкоридж. Саміт розпочнеться о 22:00 за київським часом.
Під час зустрічі Трамп сподівається домовитися з Путіним про припинення бойових дій в Україні, що стане кроком до подальших переговорів про мирну угоду.