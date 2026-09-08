Лавров розкрив позицію Москви і приголомшив заявою про переговори щодо закінчення війни

Сергій Лавров / © Associated Press

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Москва позитивно оцінює підхід Вашингтона до переговорів щодо закінчення війни в Україні. За словами міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова, американська сторона під час контактів із російським керівництвом нібито бере до уваги те, що він назвав «реаліями на землі».

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву.

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Як стверджує Лавров, йдеться, зокрема, про позицію населення на окупованих Росією українських територіях та проведені там російською владою псевдореферендуми.

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«Це, звичайно, викликає у нас і позитивний відгук, і викликає готовність продовжувати з ними розмови», — заявив глава МЗС РФ.

За його словами, Вашингтон нібито визнає ці «базові речі» та прагне сприяти пошуку можливого рішення щодо завершення війни.

Водночас Лавров не уточнив, про які саме нові пропозиції США йдеться та які положення вони містять. Його заяви пролунали після останніх контактів американських представників із керівництвом Росії та України.

Що відомо про переговори в Москві

Напередодні спеціальні представники президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер зустрілися в Москві з російським президентом Володимиром Путіним.

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Після цього вони провели переговори в Києві з президентом України Володимиром Зеленським.

За підсумками цих зустрічей про досягнення конкретної домовленості щодо завершення війни не повідомлялося. Водночас у Вашингтоні продовжують працювати над відновленням переговорного процесу між Україною та Росією.

Раніше в Кремлі вже допускали можливість повернення до тристороннього формату переговорів за участю України, Росії та США. Водночас речник Кремля Дмитро Пєсков заявляв, що говорити про конкретні дату та місце такої зустрічі поки зарано.

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