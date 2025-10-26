ТСН у соціальних мережах

Лавров розповів про розмову з Рубіо та натякнув на “буферну зону” в Україні

Сергій Лавров заявив, що після його розмови з американським сенатором Марко Рубіо США “не побачили потреби” у зустрічі.

Сергій Лавров

Сергій Лавров / © Associated Press

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що розмова з американським сенатором Марко Рубіо пройшла “справді добре”, після чого США “не побачили потреби в особистій зустрічі”.

Про це пишуть російські ЗМІ.

За словами Лаврова, “територіальне питання в Україні” продовжує обговорюватися в різних форматах, і президент РФ Володимир Путін “торкався цієї теми під час зустрічі з Дональдом Трампом”.

Очільник російського МЗС також заявив, що Росія контролює території за межами Донбасу та так званої “Новоросії”, оскільки їй “потрібна буферна зона”.

Такі заяви Лаврова пролунали на тлі активних спроб Кремля виправдати окупацію українських територій і представити її як “захисний захід”.

Нагадаємо, раніше Кремль вкотре висунув умови для угоди з Україною. Москва заявила про це в закритій дипломатичній ноті, надісланій Сполученим Штатам минулими вихідними.

