Лавров щодо консенсусу із Заходом: "Шанси домовитися є завжди"

Лавров запевнив Путіна, що дійти консенсусу із Заходом можна.
Російська сторона зберігає шанс на досягнення консенсусу із західними партнерами у питаннях гарантій безпеки.
Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров на зустрічі із главою держави Володимиром Путіним, пише ТАСС.
Відповідаючи на запитання російського лідера, чи є шанс домовитися із західними партнерами з ключових питань у сфері безпеки, що викликають занепокоєння російської сторони, міністр відповів ствердно.
"Все ж, як очільник МЗС, я маю сказати, що шанс є завжди", - зазначив Лавров.
Нагадаємо:
Речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков висловив думку, що офіційно зафіксована відмова України від НАТО стала б "кроком до стабілізації обстановки". За його словами, це допомогла б переговорам щодо так званих "гарантій безпеки".
Читайте також: