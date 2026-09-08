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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Лавров шокував заявою про мирні переговори

Лавров зухвало заявив, мовляв, мирних переговорів немає

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Сергій Лавров.

Сергій Лавров. / © Associated Press

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров цинічно заявив, що переговорів щодо завершення війни в Україні наразі немає.

Про це очільник МЗС заявив в одному з інтерв’ю.

За його словами, нібито жодні мирні перемовини не відбуваються. Мовляв, бодай якихось «зовнішніх ознак» цього немає.

«Відсутність якихось зовнішніх ознак, які ведуть у спокійному режимі переговорів, не означає, що такі переговори тривають. Їх немає», — зухвало заявив керівник російського МЗС.

Традиційно Серній Лавров кинув звинувачення на адресу «колективного Заходу», який начебто «неодноразово заважав Києву укласти мир, хоча для цього були різні можливості». Ба більше — він зухвало закликав партнерів України «не дуже сильно метушитися» зі своїми новими ідеями щодо закінчення війни.

Візит посланців США до Москви і Києва

5 вересня у Москві відбулися переговори представників Дональда Трампа з «фюрером» Володимиром Путіним. Під час зустрічі диктатор заявив про «непрості» питання, які сторонам належить обговорити. Окрім того, диктатор набрехав, що Росія нібито не завдавала ударів по Києву від початку 5 вересня.

Крім того, 6 вересня Україна та США провели переговори у Києві. Посланець Джаред Кушнер заявив, що важливо створити належні умови та домовленості для довгострокового, тривалого миру.

Водночас Стів Віткофф заявив, що переговори в Москві та Києві дали результат. Зокрема, в плануванні нових тристоронніх зустрічей, «щоб сприяти подальшому діалогу для припинення російсько-української війни».

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