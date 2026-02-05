Лавров сказав, на існування якої України готова погодитися РФ: що вимагає Кремль

Лавров озвучив ультиматум Кремля до України / © Associated Press

Міністр закордонних справ країни-агресорки РФ Сергій Лавров відверто назвав ультимативні вимоги Кремля до України, щоб припинити війну.

Заяву Лаврова передають російські пропагандистські ЗМІ.

Він визнав, що Росія згодна на те, щоб Україна збереглася як держава, але Київ має стати нейтральним.

«Це має бути дружня Україна. Не обов’язково союзна нам, але нейтральна та доброзичлива. І це, звичайно, передбачає повагу не лише прав жителів тієї території, яка залишатиметься за Україною, не лише повагу їхніх прав щодо доступу до благ цивілізації, до тепла, до їжі, води, а й ставлення до їх, якщо хочете, базових прав людини, включаючи мову, освіту та релігію», — сказав Лавров.

Таким чином він натякнув, що РФ вимагає надати статус державної російській мові, повернути російську мову і пропаганду в освіту, а також надати привілеї російській церкві УПЦ Московського патріархату.

«Ще раз наголошу, що у тій Україні, яка підпише домовленості, не повинні порушуватися норми міжнародного права та норми Конституції самої України, де гарантуються права національних меншин», — ультимативно додав Лавров.

Раніше Лавров цинічно стверджував, що Україна першою почала бити по енергетиці.

Нагадаємо, що сьогодні, 5 лютого, Абу-Дабі (ОАЕ) завершилися тристоронні переговори, результатом яких став перший 2026 року обмін полоненими.