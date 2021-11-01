Лавров: Спостерігаються спроби втягнути Росію в якісь силові дії

За його словами, є загострення щодо "нормандського формату".

Росія нібито спостерігає спроби української влади створити провокаційну ситуацію та втягнути Москву в силові дії.

Про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров, пише російський ТАСС.

Лавров також обурився, що Україна у відповідь на вбивство свого воїна вперше застосувала "Байрактар" та знищила гармату бойовиків.

"Повертаючись до України, до "нормандського формату": так, загострення є. Спостерігаються спроби створити провокаційну ситуацію, викликати якусь відповідь від ополчення і втягнути Росію в якісь силові дії. Думаю, вони зараз там міркують, що їм вигідніше: показати "крутість", що вони вже почали бомбити в грубе, пряме порушення мінських домовленостей, або сказати, що вони все-таки виконують мінські домовленості, і запропонувати зібратися в нормандському форматі".

Нагадаємо:

26 жовтня в зоні проведення ООС на Донбасі турецькі ударні безпілотні літальні апарати Bayraktar вперше задіяли для знищення ворожої артилерії, яка обстрілювала селище Гранітне на Донеччині.

для знищення ворожої артилерії, яка Німеччина та Франція висловили "занепокоєння" застосуванням Україною Bayraktar на Донбасі. Заява США була дещо зваженішою на користь Києва. Вашингтон зазначив, що "російська риторика про те, що Україна загострює ситуацію, не тільки вводить в оману, але й сприяє ескалації напруженості".

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