Лавров та російська еліта могли не знати про початок війни проти України - журналіст Bellingcat

Лавров та російська еліта могли не знати про початок війни проти України - журналіст Bellingcat

Журналіст Bellingcat вважає, що росіянам сказали, що все закінчиться лише визнанням "ЛДНР".

Журналіст-розслідувач видання Bellingcat Христо Грозєв заявив, що очільник російського МЗС Лавров міг не знати про плани Путіна розпочати війну проти України.

Про це він розповів в інтерв'ю російській журналістці Юлії Латиніній.

"Я підозрював, що Лавров не знав, що почнеться війна. Він вважав, що це все дрібниці, погрози, шо все закінчиться визнанням "ЛДНР". Виявилося, що Лавров дійсно не знав, це підтвердили його друзі і родичі. Йому довелося вигадувати на ходу, як пояснювати світові. Тож великі питання, хто знав, а хто не знав. Можливо дійсно широке коло еліти також не знали", - сказав журналіст.