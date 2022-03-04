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Лавров та російська еліта могли не знати про початок війни проти України - журналіст Bellingcat 

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Журналіст Bellingcat вважає, що росіянам сказали, що все закінчиться лише визнанням "ЛДНР".

Журналіст-розслідувач видання Bellingcat Христо Грозєв заявив, що очільник російського МЗС Лавров міг не знати про плани Путіна розпочати війну проти України. 

Про це він розповів в інтерв'ю російській журналістці Юлії Латиніній.

"Я підозрював, що Лавров не знав, що почнеться війна. Він вважав, що це все дрібниці, погрози, шо все закінчиться визнанням "ЛДНР". Виявилося, що Лавров дійсно не знав, це підтвердили його друзі і родичі. Йому довелося вигадувати на ходу, як пояснювати світові. Тож великі питання, хто знав, а хто не знав. Можливо дійсно широке коло еліти також не знали", - сказав журналіст.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 4 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9166 осіб, 
  • танків ‒ 251, 
  • бойових броньованих машин ‒ 939, 
  • артилерійських систем – 105, 
  • РСЗВ - 50, 
  • засоби ППО - 18,
  • літаків – 33 (уточнюється), 
  • гелікоптерів – 37 (уточнюється),
  • автомобільної техніки - 404,
  • легкі швидкісні катери - 2,
  • цистерн з пальним - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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