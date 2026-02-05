Лавров цинічно стверджує, що Україна першою почала бити по енергетиці

Сергій Лавров / © Associated Press

Міністр закордонних справ країни-агресорки РФ Сергій Лавров цинічно звинуватив Україну, що, мовляв, це українська сторона нібито завдала перших ударів по енергетиці.

Заяву Лаврова передають російські пропагандистські ЗМІ.

«Ми ніколи не починали першими. Саме українці почали першими бити по енергетичних та інших цивільних об’єктах, включно з житловими будинками, магазинами, лікарнями», — брехливо заявив російський міністр.

Він звинуватив Україну в порушенні попереднього енергетичного перемир’я 2025 року, хоча насправді РФ і не збиралася його запроваджувати.

«Терпіння РФ не безмежне, вона довго відміряла, перш ніж різати», — заявив Лавров.

Крім того, він додав, що Росія нібито має «чисте сумління» щодо війни, тому що нібито визнавала Україну нейтральною і без’ядерною країною.

Енергетичне перемир’я — що відомо

Раніше Дональд Трамп приписав собі заслугу в переконуванні диктатора Росії тимчасово призупинити такі напади на тиждень через похолодання в Україні. 29 січня він підтвердив, що особисто просив Путіна призупинити обстріли Києва та інших міст України.

Проте позаминулої ночі РФ завдала наймасштабнішого від початку 2026 року удару по енергетичній інфраструктурі України.

Володимир Зеленський заявив, що енергетичне перемир’я протрималося неповні чотири дні і було порушене Росією. Трамп своєю чергою нарахував цілий тиждень енергетичного перемир’я, якого українці й не бачили.