Лавров цинічно відмовив Україні у перемир’ї: Сибіга нагадав, де на нього чекають

«Заслужив місце в першому ряду на трибуналі»: Сибіга жорстко відповів Лаврову / © Associated Press

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга різко відповів на цинічні заяви очільника МЗС країни-агресорки РФ Сергія Лаврова, який відкинув можливість енергетичного перемир’я та сказав, що Україна «не заслужила на перепочинок».

Про це Сибіга написав у соцмережі Х.

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«„Зеленський не заслужив перепочинку на полі бою“, — заявляє воєнний злочинець Лавров. Лавров однак уже заслужив місце в першому ряду на Спеціальному трибуналі з розгляду злочину агресії», — каже він.

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Міністр певен, що чим більше буде недоречних і цинічних коментарів Лаврова і всієї кремлівської верхівки, то більше буде доказів для трибуналу в Гаазі.

Нагадаємо, 11 жовтня Трамп заявив про негайний початок «енергетичного перемир’я» між Україною та Росією, стверджуючи, що обидві сторони погодилися на умови.

Володимир Зеленський заявив, що оголошення Дональда Трампа про енергетичне перемир’я стало для нього новиною. Водночас він запевнив, що Україна готова до енергетичного припинення вогню.

Проте Росія порушила «енергетичне перемир’я» у першу годину, одразу після його оголошення президентом США Дональдом Трампом.

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Сьогодні очільник МЗС РФ Сергій Лавров і речник президента РФ Дмитро Пєсков відкинули ініціативу президента США Дональда Трампа щодо перемир’я з Україною.

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