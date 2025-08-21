Лавров цинічно звинуватив Україну у саботажі мирних зусиль

Сергій Лавров / © Associated Press

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що позиція України свідчить про відсутність інтересу до тривалого та стабільного врегулювання конфлікту.

Про це він заявив російським ЗМІ.

За його словами, Київ нібито прагне підірвати зусилля щодо мирного врегулювання, які ініціює колишній президент США Дональд Трамп.

“Позиція України говорить про те, що Київ хоче підірвати зусилля щодо врегулювання, які робить Трамп”, — цитує Лаврова пресслужба МЗС РФ.

Раніше російський міністр зазначав, що росіяни готові до “будь-яких форматів перемовин”. Зокрема, йдеться про підняття рівня голів делегацій.