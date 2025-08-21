- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 732
- Час на прочитання
- 1 хв
Лавров цинічно звинуватив Україну у саботажі мирних зусиль
Глава МЗС РФ заявив, що Україна не зацікавлена у стійкому та довготривалому врегулюванні конфлікту і нібито підірвала зусилля щодо мирного врегулювання
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що позиція України свідчить про відсутність інтересу до тривалого та стабільного врегулювання конфлікту.
Про це він заявив російським ЗМІ.
За його словами, Київ нібито прагне підірвати зусилля щодо мирного врегулювання, які ініціює колишній президент США Дональд Трамп.
“Позиція України говорить про те, що Київ хоче підірвати зусилля щодо врегулювання, які робить Трамп”, — цитує Лаврова пресслужба МЗС РФ.
Раніше російський міністр зазначав, що росіяни готові до “будь-яких форматів перемовин”. Зокрема, йдеться про підняття рівня голів делегацій.