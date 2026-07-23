Лавров зробив гучну заяву про зброю для України

Сергій Лавров. / © Associated Press

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Очільник МЗС РФ Сергій Лавров під час зустрічі з держсекретарем США Марком Рубіо вкотре озвучив кремлівські вимоги для закінчення війни в Україні. Зокрема, цинічні заяви були щодо переговорів і постачання зброї Україні.

Про це повідомило російське міністерство закордонних справ.

У МЗС РФ заявили, що Лавров нібито «довів реальний стан справ» на лінії фронту та закликав припинити постачання зброї Україні. Окремо міністр країни-агресорки зухвало висловився про «неприпустимість подальшого постачання зброї» Україні.

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У традиційній манері Лавров звинуватив європейські країни у «дестабілізації» через підтримку України, повторивши пропагандистські тези Кремля про нібито прагнення Заходу завдати Росії «стратегічної поразки».

Міністр, намагаючись представити себе прихильником миру, вкотре заявив про нібито готовність Росії до «політико-дипломатичного врегулювання» війни. Лавров зухвало висловив підтримку нібито «пропозиціям», які обговорювалися під час зустрічі Володимира Путіна та Дональда Трампа в Анкориджі у серпні 2025 року.

Нагадаємо, Лавров і Рубіо зустрілися у столиці Філіппін. Зустріч тривала 35 хвилин. Зокрема, у Вашингтоні також підтвердили намір американської сторони обговорити українську тематику під час переговорів із російським міністром.

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