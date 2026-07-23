ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
2231
Час на прочитання
1 хв

Лавров зробив гучну заяву про зброю для України

Російський міністр закордонних справ заявив про «неприпустимість» допомоги Україні.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Коментарі
Сергій Лавров.

Сергій Лавров. / © Associated Press

Очільник МЗС РФ Сергій Лавров під час зустрічі з держсекретарем США Марком Рубіо вкотре озвучив кремлівські вимоги для закінчення війни в Україні. Зокрема, цинічні заяви були щодо переговорів і постачання зброї Україні.

Про це повідомило російське міністерство закордонних справ.

У МЗС РФ заявили, що Лавров нібито «довів реальний стан справ» на лінії фронту та закликав припинити постачання зброї Україні. Окремо міністр країни-агресорки зухвало висловився про «неприпустимість подальшого постачання зброї» Україні.

У традиційній манері Лавров звинуватив європейські країни у «дестабілізації» через підтримку України, повторивши пропагандистські тези Кремля про нібито прагнення Заходу завдати Росії «стратегічної поразки».

Міністр, намагаючись представити себе прихильником миру, вкотре заявив про нібито готовність Росії до «політико-дипломатичного врегулювання» війни. Лавров зухвало висловив підтримку нібито «пропозиціям», які обговорювалися під час зустрічі Володимира Путіна та Дональда Трампа в Анкориджі у серпні 2025 року.

Нагадаємо, Лавров і Рубіо зустрілися у столиці Філіппін. Зустріч тривала 35 хвилин. Зокрема, у Вашингтоні також підтвердили намір американської сторони обговорити українську тематику під час переговорів із російським міністром.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
2231
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie