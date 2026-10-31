Лавров у США неочікувано поскаржився на Трампа: що розлютило Кремль

Сергій Лавров. / © Associated Press

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Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що у відносинах між Москвою і Вашингтоном досі не відбулося жодного реального зближення.

Про це очільник МЗС країни-агресорки висловився сказав на полях зустрічі міністрів закордонних справ країн G20, повідомляє STERN.de.

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Очільник російського МЗС висловив різкі претензії до США і дав зрозуміти, що Кремль не має підстав розраховувати на пом’якшення американської політики.

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«На практиці поки що не видно жодного реального прогресу у відносинах зі США. Не варто плекати ілюзій щодо домовленостей про дизельне пальне», — заявив російський міністр.

За його словами, «фундаментальні питання» у відносинах двох країн залишаються невирішеними. Окрім того, нарікав Лавров і на те, що санкційний тиск на Росію не слабшає.

Ба більше — він поскаржився, що адміністрація чинного президента США Дональда Трамп продовжує всі обмеження, запроваджені за часів його попередника Джо Байдена, а також вводить нові санкції проти російських нафтових гігантів «Лукойл» і «Роснефть».

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Дорога Сергія Лаврова до Атланти виявилася непростою: переліт тривав понад 20 годин. Йому довелося оминати так звані «недружні країни», які закрили свій повітряний простір для літаків РФ.

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Водночас на цьому перипетії не завершилися і Лавров отримав дипломатичний ляпас - організатори скасували заплановану спільну фотосесію. Причиною стала відмова очільника МЗС Великої Британії Еда Мілібенда та інших європейських міністрів фотографуватися поруч із Лавровим. Російський дипломат відреагував на цей епізод, назвавши його «дипломатією сімейного фото».

Окрім того, Ед Мілібенд ще й жорстко висловився на адресу російського колеги. Британський міністр нагадав йому про загиблих українців і прямо назвав Росію агресором. Зокрема, згадав удар по вокзалу у Дніпрі, під час якого загинуло 15 людей.

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