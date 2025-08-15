Лавров у светрі СССР на Алясці: журналісти розшифрували послання міністра

Очільник МЗС Росії Сергій Лавров / © Associated Press

Светр міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова з написом «СССР», у якому той прилетів на Аляску, має показати впевненість Москви щодо саміту і те, що РФ начебто є великою державою, з якою неможливо не рахуватися на міжнародній арені.

Про це пише CNN.

Лавров прибув до Анкориджа, одягнувши світло-блакитні джинси, чорну куртку та білий светр з великим написом «CCCP» — тобто Радянського Союзу, частиною якого колись була Україна. Такий вибір одягу має незвично неформальний вигляд для високого дипломата.

Хоча сам очільник російського МЗС був небагатослівним щодо своїх очікувань від саміту на Алясці, його светр виявився красномовнішим. Зазначається, що таке вбрання відсилає до «золотого віку» Росії як великої держави часів Холодної війни, що є своєрідною кремлівською версією гасла «Зробімо Росію знову великою».

Президент Росії Володимир Путін свого часу заявив, що розпад СРСР став «найбільшою геополітичною катастрофою XX століття». Спроби відродити колишню імперську велич Росії є однією з головних цілей його правління.

Символізм светра не залишився непоміченим у російських медіа. Вони із захопленням відреагували на вибір Лаврова, представляючи його як відповідь проукраїнським протестувальникам, які зібралися в Анкориджі.

Російська телеведуча-пропагандистка Ольга Скабеєва поділилася фото светра міністра, підписавши: «Лавров відповідає. Светр! СРСР! Найкраще!».

CNN вказує, що светр Лаврова також демонструє впевненість Росії напередодні саміту. Москва прагне проєктувати образ великої держави, з якою неможливо не рахуватися на міжнародній арені.

Очільник МЗС Росії Сергій Лавров у светрі з написом «СССР» / © скриншот з відео

Зауважимо, напередодні зустрічі Путіна і Трампа в Анкориджі на Алясці сотні людей там вийшли на вуличну демонстрацію на підтримку України. Більшість — американці. Журналісти анонсували, що 15 серпня буде ще більше мітингів.

Нагадаємо, за інформацією Білого дому, зустріч Трампа з Путіним розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Вирушаючи на Аляску, Трамп заявив, що його головна мета на саміті — не домовлятися про умови миру для України, а схилити Путіна до переговорного процесу.

Президент США також сказав, що метою зустрічі є зупинка бойових дій та створення умов для довгострокового миру в Україні. Серед тем саміту — територіальні обміни, гарантії безпеки та економічні відносини.