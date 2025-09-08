ТСН у соціальних мережах

Політика
1661
Лавров учергове пригрозив Заходу: "Росія не хоче мситися, але..."

За словами Лаврова, РФ буцімто «не відштовхує колишніх західних партнерів».

Автор публікації
Катерина Сердюк
Голова МЗС РФ Сергій Лавров

Голова МЗС РФ Сергій Лавров / © Associated Press

Голова МЗС РФ Сергій Лавров учергове пригрозив Заходу. Мовляв, росіяни «враховуватимуть дії експартнерів у минулому».

Про це пишуть росЗМІ.

При цьому Лавров наголосив, що Росії буцімто не потрібна помста.

«Росія не хоче комусь мститися, не відштовхує колишніх західних партнерів, але враховуватиме їх дії в минулому, заявив Лавров.

Раніше Лавров стверджував, що РФ начебто «очікує на продовження мирних переговорів з Україною». За його словами, «врегулювання кризи» та досягнення миру зараз — пріоритет.

Лавров переконаний, що Москва та Київ досягли значного прогресу, зокрема під час переговорів у Стамбулі.

Водночас міністр закордонних справ РФ пригадав переговори 2022 року. Він звинуватив Київ у зриві домовленостей. Київ, вважає він, дослухався «порад західних кураторів» і «обрав шлях продовження війни».

Нагадаємо, Кислиця назвав Лаврова найбільш деструктивним і токсичним елементом в усій верхівці Росії. Дипломат пояснив, що його російський «колега» вже 3,5 роки не змінює платівку.

«Лавров довів не менше як за останні три з половиною роки, що він є найбільш деструктивним елементом всього політичного спектра в Російській Федерації. Якщо ви хочете почути найбільш токсичну, найбільш негативну позицію, включіть „платівку“ Лаврова», — наголосив Кислиця.

