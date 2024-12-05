Лавров уперше від початку повномасштабної війни прибув до ЄС: як відреагували делегації країн

Представники делегацій з України, Грузії, Чехії, Румунії, Польщі, Латвії, Литви та Естонії вчинили демарш, залишивши залу перед виступом Лаврова.

Очільник МЗС РФ Сергій Лавров, який перебуває під санкціями ЄС, напередодні прибув до Мальти для участі у зустрічі міністрів закордонних справ Організації з безпеки й співробітництва в Європі.

Низка делегацій різних країн вчинили демарш перед його виступом. Про це повідомляє британське агентство Reuters.

Представники делегацій низка країн вчинили демарш перед виступом Лаврова

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, за даними ворожих пропагандистських ЗМІ, приземлився в столиці Мальти Валлетті пізно ввечері в середу, 4 грудня. Таким чином це став його перший візит до країни Європейського союзу після початку повномасштабної війни у 2022 році.

Раніше Радослав Сікорський заявляв, що бойкотуватиме Лаврова на засіданні ОБСЄ і що не сидітиме з ним за одним столом. Так і сталося, після того, як глава МЗС України Андрій Сибіга вийшов з зали пленарних засідань ОБСЄ перед початком виступу Лаврова.

Відомо, що до нього доєдналися низка країн. Разом із ним залу покинули представники делегацій Грузії, Чехії, Румунії, Польщі, Латвії, Литви та Естонії.

Речник МЗС України Георгій Тихий у коментарі "Європейській правді" уточнив, що Чехія, Польща, Латвія та Грузія вчинили демарш на рівні очільників міністерств закордонних справ, Румунія та Естонія – на рівні дипломатів нижчого рангу, Литва не була присутня на засіданні ОБСЄ.

Як передає Міністерство закордонних справ України, Андрій Сибіга наприкінці свого виступу назвав Лаврова воєнним злочинцем.

За інформацією ЗМІ, Лавров братиме участь в обіді в перший день засідання ОБСЄ, але не буде присутній на вечері, темою якої буде російська агресія проти України.

Нагадаємо, Лавров в ОБСЄ приголомшив дивною заявою про те, що США нібито напали на Росію.

Лаврову показали, де його місце, на засіданні ОБСЄ

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