Лавров накинувся зі звинуваченнями на ОБСЄ: деталі 

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров звинуватив ОБСЄ у тому, що вона стала придатком НАТО та Європейського Союзу. Мовляв, винні у цьому країни Заходу.

Про це він заявив на зустрічі міністрів закордонних справ ОБСЄ в Скоп'є, повідомляє LRT.

"ОБСЄ по суті перетворюють на придаток НАТО і ЄС. Давайте визнаємо, що організація стоїть на краю прірви. Виникає просте запитання: чи варто вкладати кошти в її ревіталізацію", - висловився російський міністр.

Після цих заяв Лавров піддався жорсткій критиці з боку міністрів західних країн, які брали участь у зустрічі.

На засіданні ОБСЄ очільник МЗС країни-агресорки в виступив із 15-хвилинною промовою, у якій повторив тези Кремля про війну в Україні. Зокрема, він звинуватив Захід у толерантності до Києва, а одним із виправдань Москви для повномасштабного вторгнення назвав денацифікацію".

Крім того, Лавров пригрозив Молдові. Мовляв, вона може стати "наслідковою жертвою розв'язаного Заходом гібридної війни проти Росії". Всім країнам, де діють, як він висловився, західні емісари і фонди, "варто задуматися".

Як Повідомлялося, під час виступу голови МЗС Росії Сергія Лаврова в ОБСЄ делегати декількох країн, зокрема України, вийшли із зали. Тим часом російський політик на засіданні влаштував істерику через бойкот. Саме тому він розлючено попросив "залишити його у спокої" ("Leave me alone, please").

