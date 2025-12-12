Лавров відхилив сім пунктів запропонованого США мирного плану: ISW розкрив деталі

Очільник МЗС РФ Сергій Лавров / © Associated Press

Американський Інститут вивчення війни (ISW) проаналізував заяви російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова від 11 грудня і зауважив, що він фактично відхилив сім пунктів запропонованого США початкового 28-пунктного мирного плану щодо врегулювання війни РФ проти України.

Про це йдеться у звіті ISW.

За словами аналітиків, йдеться про такі пункти:

заморожування поточної лінії зіткнення в Запорізькій і Херсонській областях;

перезапуск Запорізької атомної електростанції під контролем Міжнародного агентства з атомної енергії, а не Росії;

вимога до НАТО лише припинити подальше розширення, а не наполягати на поверненні НАТО до кордонів, що були до 1997 року;

дозвіл на розміщення європейських винищувачів у Польщі;

надання надійних гарантій безпеки Україні;

підтвердження суверенітету України;

прийняття норм ЄС щодо захисту релігійних меншин як необхідної основи для українських законів з цього питання.

Зокрема, в ISW зазначили, що Лавров запропонував Сполученим Штатам і НАТО російські ультиматуми грудня 2021 року як основу гарантій безпеки для Росії, а ці ультиматуми містять умови, рівносильні руйнуванню чинного альянсу НАТО, наприклад, припинення розгортання сил або систем озброєння у державах-членах, які приєдналися до НАТО після 1997 року.

«Заяви Лаврова від 11 грудня свідчать про те, що Кремль не бажає прийняти початковий 28-пунктовий мирний план, але Росія натомість вимагатиме подальших змін, якщо Україна погодиться на нього… Високопоставлені кремлівські чиновники, включаючи Путіна, аналогічно відхилили ключові пункти плану в останні тижні. Зокрема, Кремль дав зрозуміти, що його не влаштує проведення виборів в Україні через 100 днів після підписання угоди, як це передбачено 25-м пунктом початкового мирного плану», — йдеться в повідомленні.

В Інституті вивчення війни наголосили, що позиція Кремля щодо мирних переговорів й обміну територіями не змінилася у 2025 році, тоді як російський лідер Володимир Путін заявив у березні 2025 року, що Росія не має наміру «нікому поступатися» чи «віддавати» незаконно анексовані території.

«Депутати Державної думи Росії, яких Кремль використовує для формування російської громадської думки, також чітко дали зрозуміти, що РФ залишається незацікавленою в підписанні будь-яких мирних угод, включно з початковим мирним планом із 28 пунктів», — йдеться в повідомленні.

В ISW також заявили, що Путін й інші російські чиновники продовжують перебільшували російські «перемоги на полі бою, щоб створити хибне враження, що лінія фронту руйнується, і підштовхнути Захід й Україну до капітуляції перед вимогами Росії».

Аналітики вкотре зазначили, що лінія фронту в Україні не загрожує неминучим крахом, попри серйозність ситуації на деяких напрямках, і що російські війська досягають лише тактичних успіхів на більшій частині фронту.

Нагадаємо, раніше Лавров видав чергову порцію абсурдних заяв. Зокрема, він дорікнув українському лідерові Володимиру Зеленському за «суперечливі заяви». Він також звинуватив Європу у тому, що вона буцімто бажає Росії «шкоди і біди».