Лавров відкрито заявив, коли Росія припинить війну

Сергій Лавров / © Associated Press

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Кремль не має наміру згортати війну проти України. Агресорка Росія буде продовжувати бойові дії, доки не досягне цілей, визначених «фюрером» Володимиром Путіним.

Про це зухвало заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров на пресконференції з главою МЗС Мозамбіку Марією Лукаш, пише The Moscow Times.

З його слів, Москва й надалі дотримуватиметься курсу, визначеного господарем Кремля ще в червні 2024-го.

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Зауважимо, тоді диктатор висунув Україні умови, які фактично передбачали капітуляцію. Зокрема, виведення ЗСУ з усієї території Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, які Росія виявилася не в змозі захопити, визнанні цих регіонів і Криму російськими, а також відмову від вступу до НАТО, «демілітаризацію» та «денацифікацію». Путін стверджував, мовляв, після виконання цих умов віддасть наказ про припинення вогню.

Традиційно Лавров звинуватив Захід, який, за його словами, нібито лише імітує готовність до переговорів, а натомість «висуває Росії відкриті ультиматуми». Він нахабно стверджує, мовляв, всі домовленості, досягнуті 2014-го, 2015-го, 2019-го та 2022-го нібито були зірвані саме Заходом. Через це, додав міністр, Москва втратила довіру до західних партнерів.

«Запас доброго ставлення та надій вичерпано остаточно», — зухвало заявив Лавров і додав, мовляв, Росія більше не має наміру покладатися на будь-які гарантії з боку західних держав.

Речник Кремля Дмитро Пєсков обурено висловився про підтримку України з боку західних країн. Він заявив, мовляв, Кремль більше не вважає бойові дії так званою СВО, бо Росія нібито воює не лише з Україною, а і з країнами Європи та США. Тому, стверджує він, це вже «не спецоперація, а повномасштабна війна».

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У Кремлі також заявили про нібито готовність до мирного закінчення війни, але водночас там стверджують, що Росія має достатньо ресурсів для продовження бойових дій. Пєсков також пригрозив Україні подальшим розширенням так званої «буферної зони» вздовж кордону. За словами представника Кремля, що більше ударів українські сили завдаватимуть по території Росії, то більшою, за його твердженням, буде ця зона.



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