Лавров відповів погрозами на ультиматум Трампа про 50 днів

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Очільник МЗС Росії Сергій Лавров прокоментував ультиматум з боку президента США Дональда Трампа щодо мирної угоди з Україною протягом 50 днів та пригрозив шкодою ініціаторам санкцій.

Заяви міністра закордонних справ поширюють російські засоби масової пропаганди.

Лавров сказав, що Москва хоче зрозуміти, що стоїть за словами Трампа про 50 днів для врегулювання війни.

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«50 днів, було раніше 24 години, було 100 днів, ми все це проходили і дійсно хочемо зрозуміти, що рухає президента Сполучених Штатів», — сказав голова російського МЗС.

У цьому контексті він узявся стверджувати, що Трамп перебуває під величезним, «непристойним» тиском Євросоюзу та нинішнього керівництва НАТО, які «безцеремонно підтримують вимоги Зеленського».

Лавров також заявив, що Росія справляється з санкціями та впорається з новими. Він наголосив, що зі шкодою зіштовхнуться ініціатори обмежень і додав: «Не рий яму іншому».

Нагадаємо, 14 липня Трамп заявив — якщо Росія не укладе мирну угоду з Україною протягом наступних 50 днів, США запровадять вторинні санкції. Це будуть тарифи у розмірі 100% для головних торговельних партнерів Москви.

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15 липня речник президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що останні заяви Трампа про 50-денний ультиматум та зброю для України є дуже серйозними. Кремлю потрібен час для аналізу, і «якщо Путін вважає за необхідне, то він прокоментує заяви президента США».

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