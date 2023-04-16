Лавров відвідає чотири країни: хто ще готовий говорити з Росією

У МЗС Росії анонсували візити Сергія Лаврова до чотирьох країн.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров днями відвідає Бразилію, Венесуелу, Нікарагуа та Кубу.

Про це повідомили російські пропагандисти з посиланням на МЗС РФ.

Іноземне турне Лавров триватиме п'ять днів, від 17 до 21 квітня.

Як пишуть ЗМП, у Лаврова заплановано зустрічі з вищим керівництвом цих держав та переговори з очільниками МЗС.

Нещодавно Лавров заявив, що Росія нібито готова до переговорів з Україною, проте, перш за все "варто враховувати позицію РФ".

Нагадаємо, США досі не видали візи міністрові закордонних справ РФ Сергію Лаврову та російській делегації на чолі з ним, яка повинна взяти участь у засіданні Радбезу ООН вже за кілька днів.

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