За словами представника держави-агресорки, у Саудівській Аравії між РФ та США відбулася "розмова про проблеми".

Голова МЗС РФ Сергій Лавров висловився про президента США Дональда Трампа. Він заявив, що американський лідер є "прагматиком із гаслом здоровий глузд", тому "з ним цікаво".

Про це пише російське пропагандистське видання ТАСС.

Крім цього, Лавров прокоментував буцімто бажання ЄС продовжувати війну.

"США прямо говорять, що хочуть закінчити конфлікт в Україні, але Європа вимагає "продовження банкету" у вигляді війни", — відзначив Лавров.

Також він додав, що держсекретар Рубіо та радник Трампа Уолтц — "абсолютно осудні люди", і росіянами в Ер-Ріяді Росія та США вдалося "поговорити про проблеми".

Раніше йшлося про те, що президент США Дональд Трамп протягом багатьох років був одержимий владою, помстою своїм ворогам і отриманням Нобелівської премії миру.

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