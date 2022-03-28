Лавров висунув вимогу на перемовинах: не хоче бачити посередниками західні країни

Лавров висунув вимогу на перемовинах: не хоче бачити посередниками західні країни

У РФ побідкались, що "західні держави себе вже показали".

Міністр закордонних справ країни-агресорки Сергій Лавров висунув вимогу на перемовинах з Україною: він заявив, що не хоче бачити посередників із західних країн.

Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди.

Так, Лавров заявив, що перемовини РФ та України - це "шанс для дипломатії". Водночас російський міністр заявив, що РФ не хоче бачити посередниками західні держави, побідкавшись, що "вони себе вже показали".

Нагадаємо, представник української делегації Давид Арахамія повідомив, що українсько-російські переговори не почнуться сьогодні, 28 березня, через проблеми з логістикою.

Раніше Давид Арахамія повідомляв, що наступний раунд переговорів України та Росії проведуть у Туреччині 28-30 березня.

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