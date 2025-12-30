Очільник МЗС Росії Сергій Лавров / © Associated Press

Очільник МЗС Росії Сергій Лавров виступив із новою агресивною заявою про нібито спробу українських дронів атакувати резиденцію президента Володимира Путіна. Російський міністр звинуватив Україну у «терористичній» та «расистській сутності».

Про це повідомили російські засоби масової пропаганди.

За словами Лаврова, начебто атака Києва на резиденцію Путіна ще раз підтвердила «терористичну сутність групи осіб, які незаконно утримують владу в Києві».

Російському міністрові також примарилося, що добропорядним членам світової спільноти добре видно вигаду ним «расистську сутність київського режиму та цинізм опікуючих його зовнішніх спонсорів».

Лавров також подякував тим іноземним друзям країни-агресорки, які засудили вигадану атаку українських дронів на держрезиденцію очільника Кремля.

У цьому контексті голова російського МЗС також пригрозив щодо врегулювання війни в Україні. Він сказав, що без припинення начебто злочинної політики Києва успіх переговорів неможливий.

Нагадаємо, напередодні Лавров заявив, що в ніч на 29 грудня Україна нібито атакувала президентську резиденцію Путіна у Новгородській області 91 дроном. Міністр назвав інцидент «державним тероризмом» і оголосив, що Росія перегляне свою переговорну позицію, проте не планує виходити з процесу діалогу.

Президент України Володимир Зеленський назвав заяви Лаврова про атаку на резиденцію Путіна небезпечною фейковою історією, вигаданою для зриву мирних переговорів та спільної роботи з командою президента США Дональда Трампа. Він наголосив, що Росія використовує цю брехню як виправдання для ударів по Україні та відмови від завершення війни.