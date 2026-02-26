- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 2687
- Час на прочитання
- 1 хв
Лавров виступив із гучною заявою про терміни закінчення війни в Україні
Росія не ставить термінів для завершення війни в Україні, стверджує Лавров.
Голова МЗС РФ Сергій Лавров прокоментував питання дедлайну щодо завершення війни в Україні. Мовляв, його насправді немає.
Про це Лавров сказав російським ЗМІ.
«Ви чули, щоб ми щось говорили про терміни? У нас не терміни, у нас завдання. І ми їх вирішуємо», — висловився Лавров.
Речник МЗС РФ закликає не намагатися визначити якусь стадію чи зробити будь-яке передбачення, тому що це — «велика помилка».
Раніше Лавров оцінив перспективи завершення конфлікту в Україні. За його словами, у Женеві РФ та США продовжили обговорення так званого «розуміння Аляски», що базується на «усуненні першопричин конфлікту в Україні». Москва, додав він, буцімто «цінує позицію» президента США Дональда Трампа у мирних ініціативах та «уважно стежить за європейцями», які намагаються вплинути на Вашингтон.