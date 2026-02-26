Лавров виступив із гучною заявою про терміни закінчення війни в Україні

Лавров / © Associated Press

Реклама

Голова МЗС РФ Сергій Лавров прокоментував питання дедлайну щодо завершення війни в Україні. Мовляв, його насправді немає.

Про це Лавров сказав російським ЗМІ.

«Ви чули, щоб ми щось говорили про терміни? У нас не терміни, у нас завдання. І ми їх вирішуємо», — висловився Лавров.

Реклама

Речник МЗС РФ закликає не намагатися визначити якусь стадію чи зробити будь-яке передбачення, тому що це — «велика помилка».

Раніше Лавров оцінив перспективи завершення конфлікту в Україні. За його словами, у Женеві РФ та США продовжили обговорення так званого «розуміння Аляски», що базується на «усуненні першопричин конфлікту в Україні». Москва, додав він, буцімто «цінує позицію» президента США Дональда Трампа у мирних ініціативах та «уважно стежить за європейцями», які намагаються вплинути на Вашингтон.