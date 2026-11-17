Лавров і Путін. / © Associated Press

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Кремль може вдаватися до «різних тактичних кроків щодо України«. Втім, кінцеві цілі Російської Федерації залишаються незмінними.

Про це зухвало заявив очільник російського МЗС Сергій Лавров.

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«Цілі наші озвучені. І, на відміну від наших партнерів, ми ніколи ці цілі не змінювали. Ми від своїх цілей не відмовимося», — самовпевнено заявив він.

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Висловився очільник МЗС РФ і про участь Європи у мирних переговорах. За його словами, країни «зрештою доведеться залучити» до процесу завершення війни. Лавров звинуватив їх у спробах «нав’язати власні умови» і побудувати архітектуру безпеки «проти Росії, а не за її участі».

Окрім того, міністр знову вдався до погроз на адресу Європи. Він цинічно заявив, що поява будь-яких європейських військових на території України «буде означати прямий незаперечний вступ європейських країн у війну».

Не менш показову заяву зробив заступник Лаврова Сергій Рябков. Він нахабно заявив, що нібито протилежна сторона «має демонструвати готовність до компромісів». Мовляв, позиція Москви є «логічною і зрозумілою».

«Ми досягнемо своїх цілей або політичними, або військовими методами», — пригрозив представник російського МЗС.

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Мирні переговори — останні новини

Посланець американського президента Джаред Кушнер заявив, що Вашингтон продовжує роботу над завершенням війни в Україні і «досягає прогресу». Втім, попереду — на шляху до укладання миру — «серйозні виклики». За його словами, будь-яка остаточна мирна угода «має бути узгоджена як Росією, так і Україною».

Відомо, що спецпредставники США зберуть українців та європейців у день зустрічі Дональда Трампа з Володимиром Путіним. У Білому домі називають зустріч у Берліні і візит лідера американців до Китаю частиною скоординованих дипломатичних зусиль.

Зауважимо, пані посол ЄС в Україні Катаріна Матернова заявила, що Європа має бути залучена до переговорів щодо України. З її слів, країни формату E5 (Німеччина, Франція, Італія, Велика Британія та Польща) будуть представлені радниками з національної безпеки.

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